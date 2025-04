NANAIMO, BC, le 11 avril 2025 /CNW/ - Le système de santé du Canada est en crise. Les familles travailleuses se trouvent devant des choix impossibles -- attendre pendant des mois pour une intervention chirurgicale, chercher un médecin de famille, payer de leur poche pour des médicaments ou tenter de s'y retrouver dans le système de soins de longue durée coûteux pour leurs proches.

Des années de financement insuffisant, de privatisation et de réductions d'impôt pour les plus riches ont fait en sorte que notre système de santé public est dorénavant vulnérable et en manque de ressources. Les entreprises à but lucratif sont entrées en scène, facturant des frais considérablement plus élevés que le système public et privilégiant uniquement les patients les plus rentables nécessitant des soins moins complexes.

Les dirigeants syndicaux se prononceront pour le renforcement des soins de santé publics et la fin de l'affaiblissement de notre système universel.

Quoi : Conférence de presse -- Renforcer les soins de santé publics

Qui :

Bea Bruske , présidente, Congrès du travail du Canada

, présidente, Congrès du travail du Barb Nederpel , présidente, Syndicat des employés d'hôpitaux

Quand : 14 avril 2025, à 9 h 30, HAP

Où : À l'extérieur de l'hôpital général régional de Nanaimo (1200, Dufferin Crescent, Nanaimo, C.-B. V9S 2B7) ou par Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83482456745?pwd=B8GUpS3Ooj0LXLjEbWyO8fOulzEYT2.1

