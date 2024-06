WINDSOR, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le 27 juin, VIA Rail organisera un événement médiatique à la gare de Windsor pour célébrer l'arrivée de ses nouveaux trains dans le sud-ouest de l'Ontario.

L'atteinte de cette étape majeure de modernisation signifie que l'ensemble du corridor Québec-Windsor sera bientôt desservi par des trains à la fine pointe de la technologie, modernes, accessibles et écoresponsables, ce qui transformera complètement l'expérience VIA Rail pour les décennies à venir.

Voici les principaux détails de l'événement :

Quand : jeudi 27 juin 2024

13h45 - Arrivée des médias et photos officielles

2h - Début de la conférence de presse

2h25 - Questions et réponses des médias

2h45 - Visite du nouveau train Venture

Où:

Gare VIA Rail de Windsor

298 Walker Rd., Windsor, ON, N8Y 2M9

Qui:

Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail, Drew Dilkens, maire de Windsor et Irek Kusmierczyk, député de Windsor - Tecumseh prononceront des allocutions.

Essayez vous-même le nouveau train Venture!

Dans le cadre de cet événement, les invités et les médias auront l'occasion de monter à bord du nouveau train pour un court trajet entre Chatham et Windsor. De 12h30 à 13h30, ils auront l'occasion de faire l'expérience directe de cette nouvelle réalité en matière de transport ferroviaire au Canada. Un transport en autobus pour le retour à Chatham sera assuré, l'arrivée étant prévue à 16h15.

Veuillez répondre pour garantir votre place à cet événement transformateur !

Les RSVP sont obligatoires pour s'assurer une place dans le voyage Chatham - Windsor

