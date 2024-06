OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario tiendront une activité à Scarborough pour présenter les investissements du budget fédéral visant à rétablir l'équité pour chaque génération en accordant des allocations provinciales par l'entremise du Fonds pour le logement abordable.

Un point de presse suivra l'activité.

Date : Le vendredi 14 juin 2024



Heure : 14 h (HE)

Les personnes représentant les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'avance par courriel à l'adresse [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'elles représentent pour obtenir l'adresse exacte de l'activité.

