OTTAWA, ON, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada fera une annonce dans le cadre d'un plan pour aider les Canadiens à réduire leurs factures d'énergie en Ontario. Il sera accompagné de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap et Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Un point de presse suivra l'activité.

Date : Le mardi 16 juillet 2024

Heure : 13 h 30 (HE)

Les personnes représentant les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'avance par courriel à l'adresse [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'elles représentent. Suite à leur inscription, l'adresse exacte de l'activité leur sera communiquée.

Les médias qui souhaitent participer de façon virtuelle recevront un lien au moment de leur inscription.

