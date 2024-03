TORONTO, le 27 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et l'honorable Filomena Tassi; ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario feront une annonce au sujet des services de garde des jeunes.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

28 mars 2024

Heure

14 h 00 (HE)

Lieu

BGC Eastview

Centre communautaire du quartier Eastview

86 rue Blake

Toronto, Ontario

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Renseignements aux médias : Yuval Daniel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 813-360-6927; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]