Avis aux médias - Les ministres réagissent aux rapports d'audit de performance de la vérificatrice générale du Canada
20 oct, 2025, 17:58 ET
OTTAWA, ON, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada répondra aux six rapports d'audit de performance de la vérificatrice générale du Canada. Les ministres suivants feront de brèves déclarations au sujet des rapports et répondront aux questions des médias :
- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario
- L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État, Agence du revenu du Canada et institutions financières
- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones
- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale
- L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et ministre responsable pour Services partagés Canada
Date
Le mardi 21 octobre 2025
Heure (heure locale)
13 h 30
Endroit
Foyer de la Chambre des communes
2ième étage
111, rue Wellington, édifice de l'Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0A2
SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Personnes-ressources (média): Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Luca Bonifacio-Proietto, Attaché de presse, Bureau du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), [email protected]; Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]; Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]; Alice Hansen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Défense nationale, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, 613-904-3333, [email protected]; Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, [email protected]; Relations avec les médias, Services partagés Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 613-369-9400, [email protected]
