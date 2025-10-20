OTTAWA, ON, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada répondra aux six rapports d'audit de performance de la vérificatrice générale du Canada. Les ministres suivants feront de brèves déclarations au sujet des rapports et répondront aux questions des médias :

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État, Agence du revenu du Canada et institutions financières

L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et ministre responsable pour Services partagés Canada

Date

Le mardi 21 octobre 2025

Heure (heure locale)

13 h 30

Endroit

Foyer de la Chambre des communes

2ième étage

111, rue Wellington, édifice de l'Ouest

Ottawa (Ontario) K1A 0A2

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

