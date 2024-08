VANCOUVER, BC, le 16 août 2024 /CNW/ - Le samedi 17 août 2024, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, et l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, seront accompagnés de George Berthe, de Makivvik, au chantier naval de Vancouver, pour dévoiler le nom du navire hauturier de sciences océanographiques de la Garde côtière canadienne, et célébrer son lancement.

Des membres de la famille Naalak Nappaaluk seront présents pour commémorer le fait que leur nom ait été choisi pour le navire.

Les médias seront invités à une séance de photos suivie d'une période de questions avec les ministres Qualtrough et Beech.

Les médias peuvent utiliser les places du stationnement principal de Seaspan et obtenir un laissez-passer d'invité à la table d'enregistrement, qui sera située à l'entrée du chantier naval près du 50 Pemberton.

L'événement se fera à l'extérieur. Les chaussures doivent être fermées. Les chaussures imperméables à semelles plates sont recommandées.

Date : Samedi 17 août 2024 Heure : Heure d'arrivée 8 h HNP (heure locale). L'événement commence à 8 h 30 HNP. Lieu : Centre des opérations de Seaspan Shipyards

50, avenue Pemberton, North Vancouver (C.-B.)

Inscription : Les représentants des médias qui prévoient assister à l'événement en personne sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada en envoyant un courriel à [email protected] avant l'événement.

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Garde côtière canadienne

Pour de plus amples renseignements : Gabriel Bourget, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]