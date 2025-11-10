OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience communautaire et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ainsi qu'à la coprésidente, l'honorable Jill Dunlop, ministre de la Préparation et de l'intervention en cas d'urgence de l'Ontario, pour une conférence de presse dans le cadre de la réunion FPT des ministres responsables de la gestion des urgences.

À la suite de leurs déclarations, les ministres Olszewski et Dunlop répondront aux questions des médias.

Événement :

Point de presse (en personne et sur Zoom)

Date :

Vendredi 14 novembre 2025

Heure :

8 h 00 (HNE)

Lieu :

L'emplacement exact sera communiqué lors de l'inscription des médias. Les médias inscrits recevront les détails de l'emplacement et le lien Zoom par courriel de confirmation.

Inscription des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement en personne ou par Zoom doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel à [email protected] au plus tard à 12 h (HNE) le mercredi 12 novembre 2025. Les médias qui s'inscrivent après cette date limite ne sont pas assurés d'avoir accès à l'événement.

Remarques :

Les médias présents en personne doivent arriver à l'endroit désigné avant 7 h 30 pour s'inscrire, signer et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leurs accréditations.

doivent arriver à l'endroit désigné avant pour s'inscrire, signer et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leurs accréditations. Les participants en personne et en virtuel auront l'occasion de poser des questions.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience communautaire et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-574-6781, [email protected]; Ricardo Fartura, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jill Dunlop, Ministre de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]