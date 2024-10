YELLOWKNIFE, NT, le 16 oct. 2024 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, et l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, coanimeront la réunion fédérale-provinciale-territoriale (FPT) des ministres responsables de la justice et de la sécurité publique, avec R.J. Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest.

Les médias auront la possibilité d'enregistrer des séquences non montées (caméras uniquement, pas d'audio).

Date : Jeudi 17 octobre 2024



Heure : 8 h 45 (HAR)



Lieu : Salle de réunion Katimavik

The Explorer Hotel

4825 49 Avenue

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Remarque à l'intention des médias

Les représentants des médias doivent arriver 30 minutes avant l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et leurs justificatifs d'identité. Une pièce d'identité avec photo doit être visible à tout moment.

Personnes-ressources: Gabriel Brunet, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 819-665-6527, [email protected]; Chantalle Aubertin, Directrice adjointe, Communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada,613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]