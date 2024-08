JASPER, AB, le 1er août 2024 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles du Canada, l'honorable Todd Loewen, ministre des Forêts, des Parcs et du Tourisme, l'honorable Jason Nixon, ministre des Personnes âgées, des Services communautaires et sociaux, et Son Honneur monsieur Richard Ireland, maire de Jasper, feront des déclarations sur la situation actuelle des feux de forêt à Jasper.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 1er août 2024 Heure : 14 h 15 (HAR) Lieu : En personne seulement

A l'extérieur de l'hôtel Crestwood

678, chemin Carmichael

Hinton (Alberta)

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et R.S.V.P. : Oliver Anderson, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-962-0686, [email protected]; Pam Davidson, Attachée de presse, Forêts et Parcs, 587-985-7925, [email protected]; Relations avec les médias du commandement de l'incident, Michelle Macullo, 403-498-4989, [email protected]