Avis aux médias - Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux discuteront d'objectifs communs à se donner pour libérer le potentiel du tourisme au Canada

HALIFAX, le 14 juin 2019 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, et le ministre de l'Entreprise de la Nouvelle-Écosse et ministre responsable de Tourisme Nouvelle-Écosse, l'honorable Geoff MacLellan -- les coprésidents du Conseil canadien des ministres du Tourisme cette année -- tiendront un point de presse à la suite de la réunion d'une journée du Conseil à Halifax.

Les ministres discuteront du potentiel de l'économie du tourisme et se pencheront sur les principaux défis auxquels le secteur est confronté.

Date : Le lundi 17 juin 2019



Heure : 15 h 15



Lieu : Hôtel Halifax Marriott Harbourfront

Salle Nova Scotia

1919, rue Upper Water

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Données d'accès

Numéro d'accès sans frais (Canada/États-Unis) : 1-866-805-7923

Numéro d'accès local : 613-960-7518

Code d'accès pour les participants : 3679012#

Renseignements: Jeremy Ghio, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Jeremy.Ghio@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

