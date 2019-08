Avis aux médias - Les ministres Duncan et Morneau souligneront les répercussions positives des changements apportés par le gouvernement du Canada au financement des sciences et de la recherche

TORONTO, le 14 août 2019 /CNW/ - Le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau, et la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, souligneront les réalisations du gouvernement en sciences et en recherche, et annonceront le nom des établissements qui participeront à un nouveau programme pilote visant à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans le secteur universitaire.

Date : Le jeudi 15 août 2019



Heure : 10 h



Lieu : Université Ryerson

DMZ Sandbox

341 rue Yonge

Toronto (Ontario)

Suivez l'actualité scientifique canadienne dans les médias sociaux @ScienceCdn : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home