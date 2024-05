TORONTO, le 26 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, souligneront des investissements qui stimuleront la recherche et l'innovation et qui soutiendront la prochaine génération de scientifiques.

Un point de presse suivra le tour.

Date

Le dimanche 26 mai 2024

Heure (heure locale)

13 h 15 à 14 h 15

Endroit

Centre d'Innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement

3560 rue Bathurst

Toronto, Ontario

M6A 2E1

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (média), Myah Tomasi, Attachée de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected] ,(343) 543-7210 ; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]