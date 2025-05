OTTAWA, ON, le 6 mai 2025 /CNW/ - Les membres des médias peuvent dorénavant s'enregistrer au congrès annuel et salon professionnel 2025 de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), le plus important rassemblement pancanadien d'élues et élus municipaux. Le thème de cette année, Plus forts ensemble: la vitalité municipale, moteur de la prospérité, incarne le pouvoir de l'unité, de la collaboration et de la solidarité entre les communautés à travers le pays. Ce rassemblement est déterminant dans le contexte de tensions actuelles avec l'administration américaine et l'élection d'un nouveau gouvernement fédéral. Il s'agit d'un moment propice pour les leaders de se concentrer sur des enjeux clés affectant les Canadiennes et les Canadiens..

Congrès annuel et salon professionnel 2025 de la FCM

Date : 29 mai - 1er juin

Lieu : 55, promenade Colonel By, Ottawa, ON.

Pour assister en personne, veuillez envoyer un courriel avec ces informations : votre nom, rôle/titre, nom du média, vos coordonnées, y compris un numéro de téléphone, et les journées lors desquelles vous souhaitez participer.

Plus de détails sur les disponibilités médiatiques des porte-paroles de la FCM et les conférences de presse suivront.

Notes aux médias :

Les médias ont accès aux discours politiques, aux conférences de presse et au salon professionnel.

Les médias doivent s'inscrire pour obtenir une accréditation leur permettant d'avoir accès au congrès.

Pour plus d'information sur la programmation et la conférence : Le congrès annuel et salon professionnel 2025 de la FCM | Fédération canadienne des municipalités

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements municipaux. Ses plus de 2 100 membres représentent plus de 92 % de la population canadienne.

SOURCE Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Pour plus d'information, veuillez contacter : Relations avec les médias de la FCM : (613) 907-6395, [email protected]