AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À YARMOUTH

AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À YARMOUTHEnglish
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
26 juin, 2026, 10:34 ET
YARMOUTH, NS, le 26 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Chris d'Entremont, député d'Acadie--Annapolis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Pam Mood, mairesse de Yarmouth, et à Wade Cleveland, conseiller municipal à Yarmouth, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
29 juin 2026
|
Heure :
|
10 h (HA)
|
Lieu :
|
Yarmouth's Town Hall
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article