AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À BELLEVILLE

BELLEVILLE, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Chris Mallette, député de Bay of Quinte, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Neil Ellis, maire de Belleville, pour une annonce en matière de logement.

Date : 29 juin 2026



Heure : 11 h 00 HE



Lieu : Hôtel de ville

169 rue Front,

Belleville, Ontario,

K8N 2Y8

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]