CLARKE'S BEACH, NL, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Ken McDonald, député fédéral d'Avalon, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'à l'honorable John G. Abbott, ministre du Logement et ministre de la Santé mentale et de la Lutte contre les dépendances, et l'honorable Pam Parsons, ministre responsable des Femmes et de l'Égalité des genres et députée de Harbour Grace-Port de Grave, pour une annonce concernant le logement.

Date : Le 24 février 2025



Heure : 11 h HNT



Lieu : 17-23, avenue Dawe's, Clarke's Beach (Terre-Neuve-et-Labrador) A0A 1W0

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

