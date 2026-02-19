BELLEVILLE, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Chris Malette, député de Bay of Quinte, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'à Tyler Allsopp, député provincial de Bay of Quinte et à Neil Ellis, maire de Belleville, pour une annonce en matière de logement.

Date : 20 février, 2026 Heure : 11 H 00 (HE) Lieu : 7 Aldersgate Drive, Belleville,

Ontario, K8P 4W9



Remarque: L'annonce aura lieu à l'intérieur.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]