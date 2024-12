WHITEHORSE, YT, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Le député du Yukon, Brendan Hanley, de concert avec le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, ministre du Tourisme et de la Culture, ministre responsable de la Société de développement du Yukon, ministre responsable de la Société d'énergie du Yukon et ministre responsable de la Direction des services en français, l'honorable John Streicker, fera une annonce concernant l'abordabilité de l'énergie. Un point de presse suivra.

Date : 19 décembre 2024 Heure : 14 h 30 (HR)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable avant 9 h (HR), le 19 décembre, en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Le numéro à composer pour participer sera communiqué aux journalistes au moment de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]