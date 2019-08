Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan inaugurent la construction d'une maison d'Habitat pour l'humanité à Yorkton

YORKTON, SK, le 21 août 2019 /CNW/ - L'honorable Greg Ottenbreit, ministre de la Voirie et de l'Infrastructure et député provincial de Yorkton, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Kelly Holmes-Binns, directrice générale d'Habitat pour l'humanité - Regina, ainsi que d'autres partenaires inaugureront les travaux de construction d'une nouvelle maison d'Habitat pour l'humanité à Yorkton.



Date : 22 août 2019



Heure : 10 h



Endroit : 154, rue Darlington Est Yorkton (Saskatchewan)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 604-787-1787, lcatling@cmhc-schl.gc.ca; Leya Moore, Ministère des Services sociaux de la Saskatchewan, 306-787-3610, leya.moore@gov.sk.ca

