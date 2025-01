TRURO, NÉ, le 30 janv. 2025 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et l'honorable Brian Comer, ministre des Dépendances et de la Santé mentale de la Nouvelle-Écosse, feront une annonce concernant l'amélioration des services de santé mentale communautaires en Nouvelle-Écosse.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 31 janvier 2025

Heure

9 h 30 (HA)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Maggie's Place

1027, rue Prince

2e étage

Truro, Nouvelle-Écosse

B2N 1H7

(remarque : il n'y a pas d'ascenseur)

Les médias peuvent participer par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69684016939

Code d'accès : 850764

Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements aux médias : Yuval Daniel, Directrice des Communications, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 819-360-6927; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Bureau de la Santé mentale et Dépendances de la Nouvelle-Ecosse, Relations avec les medias, [email protected]