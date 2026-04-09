MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Karine Boivin Roy, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine et députée d'Anjou-Louis-Riel, à Shirley Dorismond, adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux et députée de Marie-Victorin, et à Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Date : 10 avril 2026 Heure : 9 h HNE Lieu : Les journalistes, photographes et

caméramans qui souhaitent y

participer doivent confirmer leur

présence en écrivant à

[email protected]

avant le 10 avril à 8 h.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]