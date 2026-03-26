MONTRÉAL, 26 mars 2026, /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Eric St-Pierre, député d'Honoré-Mercier, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 27 mars 2026, 12 h.

Date : 27 mars 2026 Heure : 13 h 30 (HE) Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription. *L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.

Pour en savoir plus :

Renée LeBlanc Proctor

Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure

[email protected]

Relations avec les médias

Société canadienne d'hypothèques et de logement

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)