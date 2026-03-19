LÉVIS, QC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur, et à Steven Blaney, maire de Lévis, pour une annonce en matière de logement.

Logo du gouvernement du Québec (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 20 mars 2026, 9 h.

Date : 20 mars 2026 Heure : 10 h 45 (HAE) Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]