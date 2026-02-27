LAVAL, QC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Céline Haytayan, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et députée de Laval-des-Rapides, à Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent, à Valérie Schmaltz, députée de Vimont, et à Stéphane Boyer, maire de Laval, pour une inauguration en matière de logement.

Date : 2 mars 2026 Heure : 11 h HNE Lieu : Les journalistes, photographes et

caméramans qui souhaitent y

participer doivent confirmer leur

présence en écrivant à

[email protected]

avant le 2 mars, à 10 h.

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]