GATINEAU, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Greg Fergus, député de Hull--Aylmer, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Suzanne Tremblay, députée de Hull, et à Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 27 mars 2026, 8 h.

Date : 27 mars 2026



Heure : 9 h (HAE)



Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]