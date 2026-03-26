AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA, DU QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU PARTICIPERONT À UNE INAUGURATION À GATINEAU English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
26 mars, 2026, 09:15 ET
GATINEAU, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Greg Fergus, député de Hull--Aylmer, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Suzanne Tremblay, députée de Hull, et à Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau, pour une annonce en matière de logement.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 27 mars 2026, 8 h.
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Date :
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27 mars 2026
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Heure :
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9 h (HAE)
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Lieu :
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L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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