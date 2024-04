Avis aux médias - Les écocentres élargissent leurs heures d'ouverture pour la saison estivale

MONTRÉAL, le 14 avril 2024 /CNW/ - Montréal invite les représentants des médias à une prise d'images pour découvrir l'offre de service des Écocentres dans le contexte du passage à l'horaire d'été. Pour soutenir la population montréalaise dans le grand ménage du printemps, les sept écocentres passeront en heures élargies d'été demain, le 15 avril. En effet, jusqu'au 14 octobre, ils seront ouverts 7 jours sur 7, de 10 h à 18 h.

En 2023, plus de 300 000 visites ont été enregistrées dans le réseau, c'est un record d'achalandage ! Mentionnons que les écocentres recueillent plus de 85 000 tonnes de matières chaque année : bois, CRD mélangés, métaux, pneus, RDD, appareils réfrigérants, produits électroniques, et bien d'autres.

Les écocentres sont à la fois des sites de récupération et de réemploi. Pour en savoir plus, cliquez ici!

Photo-op et entrevue

Le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, sera disponible pour répondre aux questions des médias sur les écocentres et expliquer les consignes à suivre pour bénéficier des services offerts.

Date : Le lundi 15 avril 2024



Heure : 13h



Lieu: Écocentre Saint-Laurent, 3535, rue Sartelon, Montréal (Québec) H4R 0K5

