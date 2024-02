Avis aux médias - Les chargé•es de cours de l'Université Laval déclenchent la grève

QUÉBEC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Après un blitz de deux jours de négociation et en l'absence d'une entente de principe, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN), dont les membres donnent plus de la moitié des cours de premier cycle, déclenchera officiellement la grève le jeudi 15 février à 9 h et répondra aux questions des médias.

Seront présents : Louis Emond, président du SCCCUL-CSN, Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), responsable du regroupement université et François Proulx-Duperré, secrétaire général du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN).

Pour informations, contactez Martin Robert, conseiller aux communications, Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Téléphone et textos : 514 377-6985

Courriel : [email protected]

Quoi : Déclenchement de la grève des chargé•es de cours de l'Université Laval



Où : Université Laval (pavillon des Sciences de l'éducation-TSE)

2320, Allée des Bibliothèques, Québec, G1V 0A6



Quand : Jeudi 15 février 2024



Heure : 9 h

À propos

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres). Elle regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités.

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) regroupe quelque 240 syndicats et 45 000 membres dans les secteurs public et privé.

Fondé en 1987, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN) représente 1700 membres.

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)