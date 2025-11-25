Avis aux médias - Le vérificateur général de l'Ontario publiera son Rapport annuel le 2 décembre 2025

TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Le mardi 2 décembre 2025, le vérificateur général de l'Ontario publiera son Rapport annuel, qui comprendra :

Surveillance de l'accès aux soins primaires

Surveillance de la formation médicale en médecine familiale

Surveillance de la facturation des médecins

Office de la productivité et de la récupération des ressources (OPRR)

ApprovisiOntario - Gestion de l'équipement de protection individuelle (ÉPI)

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

Examen de la publicité gouvernementale

Les Comptes publics de la province de l'Ontario

Rapport sur les opérations

Rapport du Comité permanent des comptes publics

Une copie sous embargo du Rapport annuel sera mise à la disposition des médias accrédités sur demande. Veuillez écrire à [email protected], avant le lundi 1 décembre à midi, en mettant en copie l'adresse [email protected] pour demander une copie électronique. Pour obtenir une copie papier du rapport sous embargo, veuillez envoyer votre demande en inscrivant DEMANDE DE COPIE PAPIER dans la ligne d'objet au plus tard le vendredi 28 novembre avant 16 h. Des copies électroniques seront distribuées le 2 décembre à 7 h, et les copies papier seront mis à la disposition de ceux et celles qui en ont fait la demande à l'Assemblée législative, à l'extérieur de la Salle des médias, à 8 h 30.

Les rapports seront sous embargo jusqu'au 2 décembre à 11 h (HE).

Le vérificateur général sera à la disposition des médias à la Salle des médias de Queen's Park à 11 h pour prononcer une allocution et répondre à des questions.

Il sera possible de consulter le Rapport annuel à l'adresse www.auditor.on.ca après son dépôt à l'Assemblée législative, qui devrait être effectué à 11 h.

