Avis aux médias - Le Bureau du vérificateur général de l'Ontario annonce les quatre rapports spéciaux

TORONTO, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le mercredi 1er octobre 2025, la vérificatrice générale de l'Ontario, Shelley Spence, publiera les quatre rapports spéciaux suivants :

Programme pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Office de réglementation de la construction des logements

Rapport sur les progrès réalisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Volet Formation du Fonds pour le développement des compétences

