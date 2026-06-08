Avis aux médias - Le SP Hogan discutera de l'avantage énergétique de l'Amérique du Nord

WASHINGTON, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, participera à une discussion dans le cadre du 10e Forum mondial sur l'énergie de l'Atlantic Council. Le Forum sera ouvert aux médias.

Date : Mardi 9 juin 2026

Heure : 16 h 40 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable auprès de l'Atlantic Council. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]