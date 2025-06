Avis aux médias - Le SFPQ annoncera de nouvelles perturbations à la Sépaq

QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une manifestation et à un point de presse, ce vendredi 6 juin devant le siège social de la Sépaq à Québec. En raison de l'impasse à la table de négociation, le président général du SFPQ, Christian Daigle, et le vice-président responsable de la mobilisation, Michel Girard, annonceront de nouvelles dates de grève dans les établissements de la Sépaq. Environ 200 personnes provenant de diverses délégations du SFPQ seront présentent pour manifester leur appui aux travailleuses et les travailleurs de la Sépaq.

Manifestation et point de presse du SFPQ

Date : Vendredi 6 juin 2025



Lieu : Siège social de la Sépaq, 2640 boulevard Laurier à Québec



Heure : 12 h 15

Source : Danie Blais, SFPQ, Cell. :418 564-9964, [email protected]