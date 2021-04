Avis aux médias - Le secteur manufacturier prêt à réagir au budget fédéral

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les attentes du secteur manufacturier envers le budget du gouvernement fédéral dévoilé en fin de journée aujourd'hui sont grandes, Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), se rend disponible pour réagir à celui-ci.

La pénurie de main-d'œuvre est plus présente que jamais et représente un frein significatif à la croissance des entreprises et à la santé du secteur, qui sera clé dans l'effort de relance économique. Le budget fédéral aura un impact majeur sur la capacité du manufacturier à jouer son rôle dans cette relance, alors que le Canada accuse déjà un retard important en termes de productivité.

Manufacturiers et Exportateurs du Québec demande notamment au gouvernement de :

Favoriser davantage l'immigration économique ;

Assouplir les règles pour le programme des travailleurs étrangers temporaires ;

Hausser les crédits d'impôt à la recherche et développement et élargir des dépenses admissibles ;

Encourager les manufacturiers à numériser, automatiser et adopter des technologies de pointe ;

Aider le secteur manufacturier à s'adapter à la stratégie du Canada en matière de changements climatiques ;

