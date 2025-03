Ce financement permettra d'éliminer les obstacles à la participation au sport, plus particulièrement chez les groupes sous-représentés, comme les communautés noires, autochtones et racisées, les personnes ayant un handicap, les personnes 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les aînés.

TORONTO, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden sera à Toronto vendredi pour annoncer un financement destiné à appuyer la participation au sport. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et Lieutenant du Québec.

