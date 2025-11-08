AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire parlementaire Jaime Battiste mettra en relief les investissements prévus dans le budget fédéral à Baddeck English
Nouvelles fournies parRelations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
08 nov, 2025, 07:00 ET
BADDECK, NS, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que le secrétaire parlementaire Jaime Battiste tiendra une conférence de presse pour mettre en relief les investissements prévus dans le budget fédéral.
Date : Le samedi 8 novembre 2025
Heure : 13 h HNA
Lieu :
Victoria Highland Civic Centre
26, rue Jessica Wong
Baddeck (Nouvelle-Écosse) B0E 1B0
SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 819-661-1538; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]
