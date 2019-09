Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Fraser annoncera du financement de la part du gouvernement du Canada pour la conservation de terres en Nouvelle-Écosse

OTTAWA, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Nova-Centre, Sean Fraser, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, annoncera du financement de la part du gouvernement du Canada pour la conservation de terres en Nouvelle-Écosse.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le jeudi 5 septembre 2019 Heure : 14 h (HAA) Lieu : Centre récréatif et bibliothèque de Musquodoboit Harbour

7900, route 7

Musquodoboit Harbour (Nouvelle-Écosse)

