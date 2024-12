WINNIPEG, MB, le 8 déc. 2024 /CNW/ -Les représentants des médias sont priés de noter que Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce visant à favoriser une électricité propre et abordable, ainsi que les économies d'énergie au Manitoba.

Le secrétaire parlementaire Duguid tiendra un point de presse après l'annonce.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le lundi 9 décembre 2024 Heure : 12 h 30 (HNC) Lieu : Winnipeg (Manitoba)

Le lieu où se tiendra le point de presse sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités qui se seront inscrits auprès des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected].

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources, Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]