TORONTO, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Karim Bardeesy, prononcera le discours de clôture de CDANXT, la conférence nationale de Recherche Canada.

Recherche Canada est une alliance nationale dont les membres sont déterminés à faire progresser la recherche et l'innovation en santé par leurs revendications collectives. CDANXT est l'événement phare annuel de l'organisme, regroupant des chefs de file du milieu universitaire, d'hôpitaux de recherche, de l'industrie, des gouvernements et du secteur sans but lucratif.

Date : Le jeudi 9 octobre 2025

Heure : 18 h (heure de l'Est)

Lieu : Toronto (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]