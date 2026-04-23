Le gouvernement du Canada renforce le soutien en matière de santé mentale afin d'aider les membres d'Équipe Canada à donner le meilleur d'eux-mêmes et à s'épanouir au-delà du sport.

OTTAWA, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), annoncera vendredi l'octroi d'un financement visant à renforcer les services de soutien en santé mentale destinés aux athlètes, aux entraîneurs et aux entraîneuses des équipes nationales. À l'issue de cette annonce, le secrétaire d'État van Koeverden répondra aux questions des journalistes, en compagnie d'athlètes et de partenaires.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 24 avril 2026

HEURE :

8 h 30 h (Les journalistes doivent arriver à 8 h.)

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le jeudi 23 avril. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Chambers, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]