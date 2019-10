Avis aux médias - Le SCFP compte maintenant 700 000 membres à travers le Canada

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) qui compte maintenant 700 000 membres à travers le pays, est le syndicat le plus grand et le plus puissant syndicat que le Canada ait jamais connu.

« Nous disposons d'une grande force et nous l'utilisons pour défendre et faire progresser les droits des travailleurs, pour promouvoir et protéger les services publics, et pour tenir en échec les gouvernements et les employeurs qui tentent de nous priver de nos droits et de nos services publics », a déclaré le président national du SCFP national, Mark Hancock, lors de l'ouverture du 29e congrès national du SCFP.

« En raison de notre travail acharné dans toutes les communautés du pays, les rangs du SCFP grossissent. Depuis notre dernier congrès en 2017, nous avons accueilli 50 000 nouveaux membres dans notre grand syndicat. Notre croissance est deux fois plus rapide que celle de n'importe quel autre syndicat au Canada », a ajouté Mark Hancock.

Cette croissance provient en grande partie du recrutement de travailleurs qui n'étaient pas syndiqués auparavant.

« Les employés non syndiqués qui nous voient résister aux forces qui s'opposent aux travailleurs veulent faire partie de notre syndicat, de notre équipe », a déclaré le secrétaire-trésorier national du SCFP, Charles Fleury.

« Nous avons remporté de nombreuses victoires depuis le dernier congrès et, avec nos 700 000 membres anciens et nouveaux, nous allons continuer à faire des gains. Le SCFP va de l'avant », a poursuivi Charles Fleury.

Le SCFP représente des travailleurs dans toutes les provinces. Ils œuvrent notamment dans les secteurs de la santé, des services municipaux, de l'éducation, des services sociaux, de l'énergie, des transports, des bibliothèques, des services d'urgence, des communications et des services de garde.

