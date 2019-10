Avis aux médias - Le SCFP accueille le chef du NPD, Jagmeet Singh, à son congrès national

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW/ - Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a reçu un accueil chaleureux marqué d'applaudissements enthousiastes de la part des quelque 2200 délégués présents au congrès national du SCFP, mercredi à Montréal.

Jagmeet Singh a profité de l'occasion pour annoncer qu'un gouvernement néo-démocrate élargirait la portée de l'assurance-maladie pour inclure les soins de longue durée pour les personnes âgées. Le NPD modifierait également la Loi canadienne sur la santé afin que des normes nationales et des niveaux de financement garantis y soient enchâssés. Cette annonce est une bonne nouvelle pour le SCFP, qui représente des dizaines de milliers de travailleurs dans les soins de longue durée au Canada.

Le président national du SCFP, Mark Hancock, et le secrétaire-trésorier national, Charles Fleury, ont été réélus à leur poste respectif. Ils ont promis de continuer à se battre pour un pays plus juste et plus équitable.

« Au cours des deux prochaines années, nous ferons porter la voix des membres du SCFP avec encore plus de puissance en continuant à augmenter et à diversifier notre base. De cette façon, nous montrerons aux employeurs et aux gouvernements tout le pouvoir dont disposent les 700 000 membres du SCFP. Les travailleurs comptent sur nous. Nous ne les laisserons pas tomber », a déclaré Mark Hancock.

« Avec ses solides assises financières et administratives, le SCFP national continuera de se battre, de grandir, d'améliorer la vie de ses membres et des citoyens, de rester uni et de bâtir un meilleur avenir pour tous », a ajouté Charles Fleury.

Mark Hancock et Charles Fleury ont remercié Jagmeet Singh pour sa détermination à défendre les travailleurs. Ils se sont engagés à travailler fort pour faire élire des députés néo-démocrates à travers le pays aux prochaines élections fédérales.

