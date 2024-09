Avis aux médias - Le président de la CSQ en tournée en Gaspésie

GASPÉ, QC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, sera en Gaspésie du 1er au 3 octobre sur invitation du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ).

Le leader syndical ira notamment à la rencontre de militantes et de militants de la CSQ des réseaux scolaire, collégial et de la santé à l'occasion de deux rassemblements, à Gaspé et à Pasbébiac. Il visitera aussi différents établissements d'enseignement dans la région et prendra la parole à l'occasion du conseil des personnes déléguées du STEEQ-CSQ, le jeudi 3 octobre, à Grande-Vallée.

« Travailler dans le réseau de l'éducation, c'est participer au développement et à l'accomplissement des jeunes. C'est aussi façonner l'avenir du Québec, d'une certaine façon, et prendre part à un projet collectif stimulant et mobilisateur. On le sait, une partie de la solution aux maux qui grugent notre réseau, c'est de réussir à attirer plus de monde pour y travailler. Oui, la négociation est derrière nous et elle aura permis de donner une impulsion nouvelle qu'il faudra mettre à profit pour les mois à venir. Mais il reste beaucoup de travail et, à la CSQ, nous n'avons pas l'intention de rester les bras croisés en attendant la prochaine négociation dans trois ans! », fait valoir Éric Gingras.

« Du côté du gouvernement, on nous parle de tableau de bord, de chiffres, d'indicateurs. Nous, ce qu'on veut, c'est parler d'éducation, pour de vrai. De la réussite éducative des jeunes et d'égalité des chances.

La violence, le harcèlement, l'intelligence artificielle, la ventilation, la pénurie de personnel, les services aux élèves en difficulté, les projets particuliers, les écrans, etc., il faut arrêter de gérer le réseau à la petite semaine. Le temps est venu de s'asseoir tous ensemble - gouvernement, syndicats, directions d'établissements, parents, chercheurs et experts, etc. - et de mettre toutes les cartes sur la table. Faire de l'éducation une priorité nationale, c'est un choix politique et social, et tout le monde a un rôle à jouer. Le Québec est mûr pour une grande réflexion en éducation, pour établir un plan pour les quelque quinze prochaines années. Notre réseau a grandement besoin de vision et de leadership. Et nous faisons le pari que c'est aussi ce que veut la majorité des Québécoises et des Québécois.

On sort tout juste d'un congrès qui proposait une réflexion sur la perte de confiance dans les institutions. À la CSQ, on pense qu'il faut freiner le cynisme ambiant, qui fragilise le tissu social, politique et économique, et rebâtir cette confiance pour poursuivre le développement d'une société plus démocratique, plus juste et plus équitable. Partout à travers le Québec. C'est aussi ça, l'intérêt commun. Et ça commence en éducation. »

Le président de la CSQ sera disponible pour accorder des entrevues à l'occasion de son passage dans la région.

Aide-mémoire

QUOI : Tournée en Gaspésie du président de la CSQ



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ



QUAND : Du 1er au 3 octobre 2024

Éric Gingras sera aussi disponible pour un point de presse avant le conseil des personnes déléguées du STEEQ-CSQ, le jeudi 3 octobre vers 8 h 30, à la salle communautaire Clairence Minville de Grande-Vallée : 5, rue St François Xavier Est, Grande-Vallée.

