Avis aux médias - Le président de l'UMQ est dans la région du Centre-du-Québec à l'occasion de sa tournée
14 janv, 2026, 13:22 ET
MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera à Victoriaville, Drummondville et Nicolet le 15 et 16 janvier, dans le cadre de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ ».
Il rencontrera Mme Geneviève Dubois, 1ere VP de l'UMQ, représentante régional et mairesse de Nicolet, M. Vincent Bourassa, maire de Victoriaville et M. Jean-François Houle, maire de Drummondville ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région du Centre du Québec.
Le président de l'UMQ participera à une conférence de presse à Nicolet en compagnie de madame Dubois dans le cadre de sa visite.
Quoi :
Conférence de presse à Nicolet dans le cadre de la tournée du Québec du président de l'UMQ
Date :
Vendredi 16 janvier 2026
Heure :
10 h 15
Lieu :
Hôtel de ville de Nicolet
Pour confirmer votre présence, merci de contacter Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].
La voix des gouvernements de proximité
Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.
