Avis aux médias - Le président de l'UMQ est dans la région du Centre-du-Québec à l'occasion de sa tournée

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera à Victoriaville, Drummondville et Nicolet le 15 et 16 janvier, dans le cadre de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ ».

Il rencontrera Mme Geneviève Dubois, 1ere VP de l'UMQ, représentante régional et mairesse de Nicolet, M. Vincent Bourassa, maire de Victoriaville et M. Jean-François Houle, maire de Drummondville ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région du Centre du Québec.

Le président de l'UMQ participera à une conférence de presse à Nicolet en compagnie de madame Dubois dans le cadre de sa visite.

Quoi : Conférence de presse à Nicolet dans le cadre de la tournée du Québec du président de l'UMQ Date : Vendredi 16 janvier 2026 Heure : 10 h 15 Lieu : Hôtel de ville de Nicolet

180 rue de Monseigneur-Panet

Pour confirmer votre présence, merci de contacter Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

