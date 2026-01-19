Avis aux médias - Le président de l'UMQ est dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue à l'occasion de sa tournée

MONTRÉAL, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera à Rouyn-Noranda et Val d'Or le 20 et 21 janvier, dans le cadre de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ ».

Il rencontrera M. Sébastien D'Astous, représentant régional et maire d'Amos, Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda, monsieur Serge Allard maire de Val d'Or ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le président de l'UMQ participera à une conférence de presse à Val D'Or

Quoi : Conférence de presse à Val d'Or dans le cadre de la tournée du Québec du président de l'UMQ Date : mercredi 21 janvier 2026 Heure : 11 h 45 Lieu : Hôtel de ville de Val d'Or

855, 2e Avenue

Val-d'Or, Québec, J9P 1W8

Pour confirmer votre présence, merci de contacter Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

