Avis aux médias - Le premier ministre rend hommage aux meilleurs éducateurs du Canada à l'occasion de la 25e cérémonie de remise de prix nationaux

OTTAWA, le 27 mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, sera accompagné du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et de la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, à l'occasion d'un événement spécial visant à rendre hommage aux lauréats 2019 des Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement, dans l'enseignement des STIM et en éducation de la petite enfance.

Date : Le mardi 28 mai 2019



Heure : 16 h



Lieu : Centre national des Arts

Quatrième Salle

1, rue Elgin

Ottawa (Ontario)

On demande aux membres des médias de s'inscrire au piano de Glenn Gould, dans la mezzanine.

L'événement sera diffusé en direct à compter de 16 h 15 sur la page Facebook Innovation canadienne.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Dani Keenan, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 343-291-1710; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

