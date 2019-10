Avis aux médias - Le plus grand syndicat au Canada se réunit à Montréal pour riposter avec encore plus de force aux attaques contre les services publics

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique, le plus grand syndicat au Canada, tiendra son 29e congrès biennal cette semaine à Montréal. Plus de 2200 délégués représentant plus de 680 000 membres du SCFP se rassembleront au Palais des congrès du 7 au 11 octobre pour débattre de l'avenir des services publics au Canada.

« Les gouvernements de droite veulent détruire les services publics et les syndicats. Mais malgré leurs efforts, le SCFP ne recule pas, repousse les attaques et obtient des gains. C'est pour cela que le SCFP grandit en nombre, en diversité et en force. Ensemble, nous ne laisserons pas la droite détruire les acquis durement gagnés par les générations précédentes », a déclaré le président national du SCFP, Mark Hancock.

« Le SCFP est solide financièrement et nous avons plus de 100 millions de dollars dans notre caisse de grève. Nos membres peuvent aborder les négociations avec confiance, car les gouvernements et les employeurs savent que s'ils s'en prennent à une de nos sections locales, le plus grand syndicat au Canada sera là pour les appuyer », a affirmé le secrétaire-trésorier national, Charles Fleury.

Mark Hancock et Charles Fleury s'adresseront aux délégués en ouverture du congrès lundi. Le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, prendra la parole mercredi. La directrice exécutive d'Équiterre, Colleen Thorpe, prononcera une allocution mardi.

Les délégués débattront des orientations stratégiques qui permettront, entre autres, de bâtir un syndicat plus fort et plus inclusif, de défendre nos membres et les services publics avec encore plus de vigueur, de se battre pour de bons emplois et des milieux de travail plus sécuritaires, de syndiquer plus de travailleurs non syndiqués et de continuer à se battre pour la justice mondiale.

Le SCFP représente des travailleurs dans toutes les provinces. Ils œuvrent notamment dans les secteurs de la santé, des services municipaux, de l'éducation, des services sociaux, de l'énergie, des transports, des bibliothèques, des services d'urgence, des communications et des services de garde. Le SCFP défend les intérêts des travailleurs et de leurs communautés depuis 1963. Il est fier de contribuer à la construction d'un Canada plus juste et plus inclusif.

