AVIS AUX MÉDIAS - Le personnel technique et professionnel de la SAQ en grève pour sept jours
06 nov, 2025, 06:03 ET
MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le Syndicat du personnel technique et professionnel de la Société des alcools du Québec-CSN a déclenché la grève ce matin, pour une durée de sept jours. Ces 500 travailleuses et travailleurs veulent notamment protéger leur pouvoir d'achat et introduire le télétravail à la convention collective.
Pour cette première journée de grève, les membres du SPTP-SAQ-CSN se rendront au Vieux-Port de Montréal où se tient la 15e édition de La Grande Dégustation de Montréal, un événement rendu possible notamment grâce à leur travail. Un point de presse se tiendra en marge de l'événement.
Aide-mémoire - Point de presse
Quoi :
Grève du Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ-CSN
Qui :
Le président du SPTP-SAQ-CSN, Steve D'Agostino
La vice-présidente de la Fédération des professionnèles-CSN, Kathrin Peter
Le président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Bertrand Guibord
Quand :
Le 6 novembre, 13 h 30
Où :
Grand quai du Port de Montréal, 200, rue de la Commune Ouest, Montréal.
Pour information : Jean-Pierre Larche, service des communications-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]
