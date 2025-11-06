AVIS AUX MÉDIAS - Le personnel technique et professionnel de la SAQ en grève pour sept jours

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le Syndicat du personnel technique et professionnel de la Société des alcools du Québec-CSN a déclenché la grève ce matin, pour une durée de sept jours. Ces 500 travailleuses et travailleurs veulent notamment protéger leur pouvoir d'achat et introduire le télétravail à la convention collective.

Pour cette première journée de grève, les membres du SPTP-SAQ-CSN se rendront au Vieux-Port de Montréal où se tient la 15e édition de La Grande Dégustation de Montréal, un événement rendu possible notamment grâce à leur travail. Un point de presse se tiendra en marge de l'événement.

Aide-mémoire - Point de presse

Quoi : Grève du Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ-CSN



Qui : Le président du SPTP-SAQ-CSN, Steve D'Agostino

La vice-présidente de la Fédération des professionnèles-CSN, Kathrin Peter

Le président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Bertrand Guibord



Quand : Le 6 novembre, 13 h 30



Où : Grand quai du Port de Montréal, 200, rue de la Commune Ouest, Montréal.

