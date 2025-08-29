AVIS AUX MÉDIAS - Le Parti Québécois présent aux funérailles régionales populaires de Victor-Lévy Beaulieu
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
29 août, 2025, 15:26 ET
QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, ainsi que la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore, assisteront aux funérailles régionales populaires de l'écrivain, dramaturge et éditeur Victor-Lévy Beaulieu.
La cérémonie de 15h se déroulera à l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Le chef et les députés seront disponibles avant la cérémonie pour interagir avec les médias.
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 30 août 2025
|
HEURE :
|
À partir de 14h
|
LIEU :
|
À l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
Partager cet article