OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Alors que les tensions commerciales mondiales augmentent et que l'incertitude économique s'aggrave, le mouvement syndical du Canada exige la fin des politiques commerciales qui placent les intérêts des entreprises avant ceux des travailleuses et travailleurs. Les dirigeants syndicaux des secteurs privé et public réclameront une stratégie économique axée sur les travailleuses et travailleurs qui protège les bons emplois, reconstruit l'industrie nationale, renforce les services publics, respecte les droits de la personne et défend la souveraineté économique du Canada.

La politique commerciale du Canada ne répond pas aux besoins des travailleuses et travailleurs, des familles et des collectivités tout entières. Pendant trop longtemps, des décisions ont été prises à huis clos qui ont coûté des emplois aux Canadiens, vidé nos industries et affaibli nos services publics.

Le message aux parlementaires est simple : le mouvement syndical a un plan clair et il doit avoir voix au chapitre.

QUOI : Une stratégie économique et de futurs accords commerciaux axés sur les travailleuses et travailleurs

QUAND : Le mercredi 4 février à 13 h 15, HE

OÙ : Centre Rogers (55, promenade Colonel-By), salle Trillium ou par Zoom :

QUI :

Bea Bruske, présidente, Congrès du travail du Canada (CTC)

Lana Payne, présidente nationale, Unifor

Mark Hancock, président national, Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Marty Warren, directeur national, Syndicat des Métallos

Sharon DeSousa, présidente, Alliance de la Fonction publique du Canada

David Chartrand, vice-président général, Syndicat des machinistes (AIM)

David Chartrand , vice-président général, Syndicat des machinistes ( AIM )

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias du CTC, [email protected], 613-526-7426