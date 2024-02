OTTAWA, ON, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, prononcera une allocution et annoncera du financement pour les minéraux critiques lors du forum Canada-Royaume-Uni sur la décarbonation de l'industrie, qui se tiendra à Londres (Angleterre). Le ministre Wilkinson participera également à une discussion informelle avec le président-directeur général du Saskatchewan Research Council, Mike Crabtree, sur les mesures concrètes prises par le Canada pour décarboner les secteurs industriels à fortes émissions et édifier une économie propre et prospère au Canada.

Date : Le jeudi 15 février 2024

Heure : 8 h (HE)

L'événement sera diffusé en direct et accessible sur YouTube et Facebook.

